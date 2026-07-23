El nuevo romance de Olivia Rodrigo con un financista multimillonario

La cantante estadounidense habría iniciado una relación con un joven profesional del mundo de las inversiones, luego de su separación del actor Louis Partridge.

Hoy 08:51

La vida sentimental de Olivia Rodrigo volvió a captar la atención de sus seguidores después de que la artista fuera vinculada con Julian Croonenberghs, un financiero que, a diferencia de sus anteriores parejas, se encuentra alejado del mundo del espectáculo.

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La cantante de “Drivers License” y “Vampire” habría comenzado una nueva relación tras su ruptura con el actor Louis Partridge, ocurrida en diciembre pasado. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, ambos fueron vistos juntos en Brooklyn y también en un aeropuerto de Islandia, mientras esperaban un vuelo de regreso a Nueva York.

Croonenberghs no es una figura conocida para el gran público, pero cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito financiero. Trabajó en Goldman Sachs y posteriormente se incorporó a la firma de gestión de inversiones Hg, una de las compañías más reconocidas del sector.

Olivia Rodrigo

Antes de su carrera profesional, también tuvo una etapa vinculada al deporte universitario: jugó hockey sobre césped en la Universidad Brown, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos.

La posible relación marca un cambio respecto al historial sentimental de Rodrigo, quien anteriormente estuvo vinculada principalmente con músicos y actores. La cantante suele transformar experiencias personales en inspiración para sus canciones, aunque hasta el momento no existen referencias públicas sobre Croonenberghs en sus letras.

A sus 22 años, Olivia Rodrigo es una de las artistas más exitosas de su generación, con millones de discos vendidos, múltiples premios y una enorme exposición internacional. Ahora, su supuesto romance con un profesional del mundo financiero suma un nuevo capítulo a la vida privada de una de las figuras más influyentes del pop actual.