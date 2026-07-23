Cine, magia y ajedrez, algunas de las opciones para los más pequeños en el CCB

El Centro Cultural del Bicentenario preparó atractivas actividades para los más pequeños durante este finde de vacaciones.

Hoy 09:43

El Centro Cultural del Bicentenario propone a los niños disfrutar de sus vacaciones a plena diversión, entretenimientos y pura alegría.

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Este sábado 25 de julio habrá cine infantil en el auditorio de la institución. A las 16,30 se proyectará la película “Choppers: Operación Castor”. Se trata de Mabel, una amante de los animales, que aprovecha la oportunidad de usar una nueva tecnología, para hacer transferir su mente a un castor robot. El objetivo es el de infiltrarse en el reino animal y comunicarse directamente ellos. A medida que realiza descubrimientos increíbles, Mabel se hace amiga de un carismático castor y debe unir a todo el reino animal para enfrentarse a una amenaza humana inminente.

También, el día sábado continuará el Grand Prix de Ajedrez “Cumpleaños De Santiago Madre De Ciudades.

Por su parte, el domingo 26 de julio, habrá dos funciones del espectáculo “Magiando con el Mago Zerrot”, a las 17 y a las 18.15 horas, en el Auditorio. El Mago Zerrot hará nuevamente sus increíbles trucos, envueltos en divertidas situaciones, que tanto deleitan y atraen a los niños.

Posteriormente, a las 19,30 hs, se presentarán las “Guerreras Kpop”, en un despliegue de alegría y talento.

Paralelamente, en el Hall central estarán nuevamente los Pintacaritas para cerrar un fin de semana a toda diversión.

El CCB invita a todos los niños a compartir dos tardes emocionantes y entretenidas junto a sus familias.