Detienen a un sospechoso y dos menores quedan a disposición de la Justicia por el brutal ataque a un joven en Las Termas

La Policía realizó cinco allanamientos, secuestró armas blancas, celulares y otros elementos de interés para la causa que investiga el ataque a Maximiliano Basualdo, quien fue apuñalado.

Hoy 10:13

La investigación por el violento ataque sufrido por Maximiliano Basualdo en Las Termas de Río Hondo sumó nuevos avances luego de una serie de allanamientos que permitieron la detención de un sospechoso y la presentación voluntaria de dos menores que quedaron a disposición de la Justicia.

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Los procedimientos fueron realizados durante la mañana del miércoles por personal del Departamento Robo y Hurto, en el marco de la causa caratulada “Sánchez David (a) Ñoño y otros s/ Homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Basualdo Maximiliano”, con intervención del juez Dr. Diego Vittar y del fiscal Dr. Rafael Zanni.

Por orden judicial, los efectivos desplegaron operativos simultáneos en cinco domicilios del barrio Herrera El Alto, con el objetivo de localizar a los sospechosos y secuestrar elementos vinculados al hecho, entre ellos prendas de vestir, armas blancas, armas de fuego y teléfonos celulares.

Como resultado de los procedimientos, fue detenido Kevin Alexander Guaraz (17). Además, los investigadores secuestraron un teléfono celular, tres cuchillos y prendas de vestir que serán incorporados a la investigación.

En otros domicilios allanados no se encontraron a los sospechosos buscados, aunque la Policía logró incautar celulares, armas blancas y otros elementos de interés probatorio. Ante esta situación, la Fiscalía dispuso pedidos de localización para avanzar con las medidas correspondientes.

Horas después, dos adolescentes de 16 años se presentaron voluntariamente ante la Justicia acompañados por sus familiares y abogados defensores. Se trata de Jesús David Sánchez y Thiago Agustín Otarola, quienes quedaron aprehendidos por disposición del fiscal interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.

La causa se inició luego del episodio ocurrido días atrás en la zona de avenida Perón y Belgrano, donde Basualdo fue atacado por un grupo de jóvenes y sufrió dos heridas de arma blanca que le provocaron un neumotórax traumático, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de la ciudad Capital.

La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los involucrados y esclarecer las circunstancias del ataque que dejó al joven internado.