El gobernador Elías Suárez inauguró el nuevo edificio de la UPA Nº15 en el barrio Sarmiento

El nuevo centro asistencial está ubicado sobre avenida Colón al 1936. El acto fue encabezado por el gobernador Elías Suárez, junto a autoridades provinciales y municipales, quienes además recorrieron las instalaciones del edificio.

Hoy 09:22

El gobernador Elías Suárez encabezó este jueves la inauguración de la Unidad Primaria de Atención (UPA) N°15, ubicada en avenida Colón 1936, en el barrio Sarmiento de la ciudad Capital, en el marco de las políticas destinadas a fortalecer la red pública de atención primaria de la salud.

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Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes; el secretario de Coordinación, Mario Benavente, además de otras autoridades provinciales y municipales.

Tras el acto inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del nuevo centro médico, donde observaron los distintos espacios destinados a la atención de los vecinos y el equipamiento con el que contará la UPA para la prestación de los servicios de salud.

Con la habilitación de este nuevo establecimiento, el Gobierno provincial busca ampliar y fortalecer la cobertura sanitaria, acercando servicios de atención primaria a los habitantes del barrio Sarmiento y sectores aledaños.