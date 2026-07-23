Intentó abrir tres vehículos estacionados en pleno centro de Las Termas y terminó aprehendida

La mujer de 47 años fue localizada por personal de la Unidad Táctica Motorizada tras un amplio recorrido preventivo.

Hoy 10:15

Una mujer de 47 años fue aprehendida durante la madrugada de este jueves, luego de ser señalada como la presunta autora de intentar abrir las puertas de tres vehículos estacionados en la zona céntrica de Las Termas de Río Hondo.

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El procedimiento fue realizado alrededor de las 4 de la mañana por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), quienes tomaron conocimiento del hecho a través de la Sala Central de Comunicaciones.

Según se informó, también se contaba con registros fílmicos en los que se observaba a una mujer intentando forzar el acceso a varios rodados estacionados sobre calle Sarmiento, entre Yrigoyen y Pasaje Gorostiaga.

De acuerdo con la información policial, los vehículos involucrados fueron una camioneta Nissan Frontier, un automóvil Renault Logan y una camioneta Mercedes-Benz.

Con las características aportadas, los uniformados iniciaron un recorrido preventivo por la zona, que culminó en la intersección de Roca y Amancio Alcorta, donde localizaron a una mujer que coincidía con la descripción.

La sospechosa fue identificada como Adriana Magalí Tello (47), con domicilio legal en la ciudad de Mar del Plata y residencia transitoria en el barrio Herrera El Alto, de Las Termas de Río Hondo.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vincens, se ordenó su aprehensión y traslado a sede policial.

Finalmente, la mujer quedó a disposición de la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 6, mientras continúan las actuaciones correspondientes.