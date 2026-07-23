Accidente en competencia de K-pop en La Plata durante una presentación

Durante un evento de K-pop en La Plata, dos bailarines cayeron del escenario tras el colapso de parte de la estructura, pero afortunadamente no sufrieron lesiones graves.

Hoy 10:44

En un reciente concurso de baile de K-pop celebrado en La Plata, Argentina, dos participantes experimentaron un accidente inesperado cuando parte del escenario se colapsó. Este incidente ocurrió mientras el grupo de baile 'Red' se encontraba en medio de una coreografía dinámica.

Las imágenes del accidente, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, muestran a tres bailarines ejecutando su rutina cuando, de repente, el piso del escenario se rompe, provocando que dos de ellos cayeran al vacío.

La música se detuvo inmediatamente después del suceso, y el personal de la organización, junto con varios asistentes, se apresuraron a auxiliar a los jóvenes afectados por la caída.

Inicialmente, circularon rumores que indicaban que los bailarines habían perdido el equilibrio durante la actuación. Sin embargo, el análisis del video reveló que la caída se debió al colapso de la estructura del escenario.

Tras el incidente, los bailarines fueron atendidos por el personal médico presente en el lugar. Horas más tarde, los organizadores del evento emitieron un comunicado oficial en el que afirmaron que ambos jóvenes fueron evaluados y que, afortunadamente, no hubo lesiones de gravedad.

Este tipo de incidentes resalta la importancia de la seguridad en eventos en vivo, especialmente en presentaciones que involucran acrobacias o movimientos complejos en el escenario. La comunidad de fans de K-pop en Argentina ha expresado su preocupación y ha enviado mensajes de apoyo a los bailarines afectados.