La Acción Teatral Urbana 2025 llena de arte y color el centro de Santiago

En el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, más de mil actores llevan su arte a los espacios públicos de la ciudad.

Hoy 11:25

En el marco de la celebración por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades, la Municipalidad de la Capital pondrá en marcha hoy una nueva edición de la Acción Teatral Urbana 2026 – “Ciudad Fuera del Tiempo”, una propuesta cultural que acercará el arte a los vecinos a través de intervenciones en distintos espacios públicos, con la participación de alrededor de mil actores.

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La actividad se desarrollará este a partir de las 10 y será encabezada por la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, desde la sede del municipio.

“Ciudad Fuera del Tiempo” propone transformar el microcentro en un gran escenario a cielo abierto, donde artistas y músicos locales recorrerán calles y peatonales con intervenciones teatrales, espectáculos musicales, payasos y diversas propuestas lúdicas destinadas a toda la familia.

La iniciativa tiene como objetivo resignificar el espacio público, acercar el teatro a la comunidad y celebrar el cumpleaños de la ciudad con una fuerte impronta artística y participativa.

La caravana recorrerá los principales puntos del microcentro, con epicentro en la Municipalidad de la Capital, las peatonales, la Plaza Libertad y las principales arterias del centro santiagueño.