María Becerra flameó la bandera argentina en Barcelona y el público respondió con aplausos

La cantante mostró su orgullo patriótico en medio de las críticas hacia Argentina tras la final del Mundial 2026 y se viralizó un video del momento.

Hoy 09:48

María Becerra continuó su gira por España tras cantar el himno nacional argentino en la final del Mundial 2026 y protagonizó un gesto que se volvió viral: flameó la bandera argentina durante su concierto en Barcelona, en medio de comentarios negativos hacia el país tras el triunfo de España.

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El video comenzó a circular rápidamente en X, donde miles de usuarios destacaron la reacción positiva del público. Lejos de hostilidad, los asistentes respondieron con aplausos y gritos mientras la artista sonreía y saludaba con la bandera sobre el escenario.

Una fan destacó: "En medio de una campaña mundial contra Argentina, María Becerra no dudó en mostrar la bandera de su país. Ella no fue solo a cantar, ella fue a hacer patria". A ese mensaje se sumaron cientos de comentarios de apoyo de seguidores argentinos y extranjeros.

Descargo de María Becerra tras las críticas por el Mundial 2026

Después de la final, las redes sociales se llenaron de críticas hacia los argentinos. En respuesta, Becerra utilizó sus historias de Instagram para defender al país y expresar su orgullo:

"No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto", escribió junto a una bandera y un corazón.

Además, invitó a quienes opinan desde el exterior a conocer Argentina antes de emitir juicios: "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa".

La cantante cerró su mensaje agradeciendo a sus seguidores: "Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre".