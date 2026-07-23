"Esta política privilegia exportar más para conseguir dólares para el Banco Central"

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

Hoy 09:14

El licenciado Osvaldo Granados analizó la coyuntura económica y política en su columna de este jueves para Radio Panorama, donde abordó las tensiones entre el Gobierno, el sindicalismo y los desafíos estructurales de la economía.

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Granados se refirió al reciente accionar de la CGT, señalando que su breve participación en una reunión respondió más a intereses internos que a reclamos sociales. “Dijeron que era por los jubilados, pero durante toda la semana negociaron con el Gobierno cambios en un artículo de las leyes laborales que les permitía mayores ingresos. En el fondo, discutían más plata para su caja. Como decía Garganta Profunda en el escándalo Watergate: si querés encontrar la verdad, seguí la ruta del dinero”, afirmó.

En relación al debate parlamentario, explicó que el Congreso avanza en un proyecto de “inocencia fiscal” que permitiría blanquear hasta 650 mil dólares. Según indicó, la iniciativa busca dar garantías a quienes tienen dinero fuera del sistema, ante el antecedente del blanqueo impulsado por Mauricio Macri, que luego fue gravado con un impuesto adicional durante la gestión de Alberto Fernández. “Quieren evitar que un futuro gobierno intervencionista les cambie las reglas”, sostuvo.

Sobre la actividad económica, Granados describió un escenario “bipolar”: “Mayo cayó frente a abril, pero creció en comparación interanual. Algunos sectores avanzan, pero muchos siguen estancados”, explicó.

Finalmente, puso el foco en el frente externo y la acumulación de divisas. “Las exportaciones podrían alcanzar un récord cercano a los 100 mil millones de dólares, hoy rondan los 75 mil millones. Esta política privilegia exportar más para fortalecer al Banco Central y acumular reservas por unos 20 mil millones. Históricamente, cada crisis en Argentina tuvo como origen la falta de dólares”, concluyó.