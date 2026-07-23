El petróleo roza los US$100 en medio de una nueva escalada en Medio Oriente

La tensión entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad en pasos estratégicos como Ormuz y Bab el-Mandeb vuelven a presionar sobre el precio internacional del crudo.

Hoy 09:02

Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir con fuerza este jueves y ya rozan los US$100, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

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El aumento de las agresiones entre Estados Unidos e Irán, sumado a la incertidumbre por la seguridad del tránsito marítimo en puntos clave para el comercio energético, impacta directamente en el mercado internacional del crudo.

El Brent, referencia para Europa, avanza 4,45% y cotiza a 98,26 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube 3,88% y se ubica en 90,20 dólares por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent se ubicaba en torno a los 73 dólares por barril, nivel al que había regresado tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados. Sin embargo, en los últimos días volvió a tomar impulso por nuevos desencuentros.

La tendencia alcista se produce luego del cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, que derivó en ataques de ambos lados tras la declaración de Donald Trump, quien afirmó que el acuerdo “se ha terminado”.

En las últimas horas, Irán aumentó los controles sobre el estrecho de Ormuz, uno de los pasos más sensibles para el comercio global de petróleo. A esto se sumó el bloqueo de los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, en el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que elevó la preocupación por una posible ampliación del conflicto.

Por el momento, la restricción en Bab el-Mandeb aplica únicamente a barcos de Arabia Saudita, en respuesta al bloqueo saudí sobre Yemen y al reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná.

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y une rutas comerciales entre Asia y Europa. Por allí circula cerca del 12% del comercio global, incluyendo millones de barriles de crudo.

En ese contexto, cualquier amenaza sobre la navegación en la zona genera impacto inmediato en los mercados energéticos, que siguen atentos a la evolución del conflicto y al posible efecto sobre los precios internacionales de combustibles y energía.