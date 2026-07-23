Escala la tensión en Ormuz: Irán aseguró que bloqueó petroleros y EE.UU. respondió que la vía sigue abierta

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que frustró el paso de tres petroleros y que uno de ellos se incendió tras una explosión. El Comando Central de Estados Unidos rechazó esa versión y aseguró que Teherán no controla el estrecho de Ormuz.

Hoy 08:48

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó que impidió el paso de tres petroleros por el estrecho de Ormuz, mientras que uno de ellos se incendió tras una explosión, según aseguró este jueves dicha fuerza.

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"Tres petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, intentaban atravesar la ruta minada al sur del estrecho de Ormuz. Tras la explosión e incendio de uno de ellos, los otros dos dieron la vuelta rápidamente y regresaron", afirmó el CGRI en un comunicado citado por medios estatales iraníes.

En el mismo comunicado se advirtió que cualquier barco "engañado" por Estados Unidos que pretenda pasar sin el consentimiento de Irán "sufrirá la misma suerte".

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) emitió un comunicado en su cuenta de X para desmentir a Irán, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas:

"Hoy, el CGRI afirmó que controla la salida y entrada al Estrecho de Ormuz, sugiriendo que los navegantes internacionales solo pueden usar rutas que el CGRI prefiere. Esto es FALSO", aseguró dicha fuerza estadounidense, y aseguró que "Irán no controla el Estrecho de Ormuz. La vía marítima internacional permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques del CGRI."

Además, afirmó que "los buques comerciales continúan utilizando el estrecho con el apoyo militar de EE.UU. Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses ayudaron a más de 900 barcos a transitar el estrecho."

El miércoles, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques en todo Irán por duodécima noche consecutiva. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió ese mismo día que Estados Unidos "bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica" cada vez que Irán ataque un barco en el estrecho.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró en X que Irán adoptará la doctrina de defensa "ojo por ojo", informó la agencia Xinhua.