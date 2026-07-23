Emily Blunt acumula un patrimonio de USD 80 millones y consolida su lugar entre las grandes estrellas de Hollywood

La actriz británica atraviesa un momento de esplendor en su carrera, con millonarios contratos cinematográficos y una historia de vida marcada por un inesperado cambio de rumbo.

Hoy 08:51

La actriz británica Emily Blunt se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood y, según estimaciones difundidas por Fortune, alcanzó un patrimonio cercano a los USD 80 millones gracias a una exitosa trayectoria que incluye grandes producciones, reconocimientos internacionales y contratos millonarios.

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En los últimos meses, la intérprete sumó importantes ingresos por sus nuevos proyectos. Por su participación en “El día de la revelación” (Disclosure Day), dirigida por Steven Spielberg, habría recibido alrededor de USD 15 millones, mientras que por volver a interpretar a Emily Charlton en “El diablo viste a la moda 2” obtuvo cerca de USD 12,5 millones.

Emily Blunt en Disclosure Day.

Sin embargo, el camino hacia la fama pudo haber sido completamente diferente. Antes de convertirse en una estrella de cine, Blunt tenía otro objetivo profesional: trabajar en la Organización de las Naciones Unidas como traductora de español.

“Antes de querer ser actriz, quería trabajar para la ONU y ser traductora de español”, contó en una entrevista con BBC Radio 2. La actriz explicó que su amor por los idiomas nació por influencia de su madre, a quien definió como una “lingüista increíble”.

Emily Blunt

Esa habilidad también quedó reflejada en su carrera cinematográfica. Para distintos papeles, Blunt aprendió idiomas y desarrolló nuevas herramientas interpretativas: en “El día de la revelación” creó un lenguaje alienígena compuesto por sonidos y también estudió ruso y coreano, mientras que para “Amor imposible” aprendió expresiones en mandarín relacionadas con la pesca y los ríos.

Su llegada a la actuación tampoco fue un plan inicial. Durante su adolescencia comenzó a participar en obras teatrales para enfrentar una tartamudez que afectaba su comunicación. Su desempeño llamó la atención de un agente durante una presentación en el Edinburgh Festival Fringe, experiencia que terminó cambiando el rumbo de su vida.

Dwayne Johnson y Emily Blunt coincidieron en The Smashing Machine.

Desde entonces, construyó una filmografía con más de 45 películas, incluyendo éxitos como “El diablo viste a la moda”, “Al filo del mañana”, “Un lugar en silencio” y “Oppenheimer”, producción por la que recibió una nominación al Oscar.

Hoy, la historia de Emily Blunt representa una de las transformaciones más llamativas de Hollywood: una joven que imaginaba su futuro entre idiomas y diplomacia terminó convertida en una de las actrices más cotizadas de la industria cinematográfica.