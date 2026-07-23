El consumo masivo cayó 2,7% en junio y acumula una baja de 2,9% en 2026

De acuerdo con un informe de la consultora Scentia, las ventas en volumen retrocedieron 2,7% interanual durante junio y acumulan una baja de 2,9% en lo que va del año.

Hoy 08:45

El consumo masivo volvió a profundizar su caída en junio y cerró el mes con una baja de 2,7% interanual en volumen. Según el último informe de la consultora Scentia, el acumulado del año ya marca un rojo de 2,9%. En ese contexto, el comercio electrónico fue el único canal que escapó a la tendencia general: creció 41% frente a junio de 2025 y lo hizo en todas las categorías de productos relevadas.

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El dato del mes contrasta con la señal que había dejado mayo, cuando la caída se había moderado a 1,6% y desde la propia consultora se anticipaba que una menor presión inflacionaria podría empezar a revertir el deterioro del consumo. Esa reversión no se produjo. Lejos de consolidar una mejora, junio registró la peor performance mensual de los últimos trimestres, con una retracción que se extendió a casi todos los canales de venta.

Tomando enero de 2023 como base 100, el consumo de junio de 2026 se ubicó en 82,9 puntos, dos puntos por debajo de los 84,8 que había marcado en mayo. El pico de esa serie se alcanzó en diciembre de 2023, cuando el índice llegó a 111, y desde entonces la tendencia fue descendente sin que ningún mes haya logrado una recuperación sostenida.

Las ventas en pesos no reflejan esa caída: subieron 26,6% interanual en valores nominales. Pero el precio promedio avanzó 23,1% en el mismo período, lo que indica que la suba en pesos no se tradujo en mayor volumen de productos vendidos. La inflación interanual al consumidor se ubicó en 33,5% en junio, con un acumulado de 16,8% en lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El e-commerce, el único que resiste a la caída

Mientras los canales físicos retrocedieron de manera generalizada, el comercio electrónico aceleró su expansión. El alza de 41% interanual de junio supera el 29,9% que había registrado en mayo y eleva el acumulado anual a 34,8 por ciento.

Lo que distingue al canal online no es solo la magnitud del crecimiento sino su alcance: las ocho canastas relevadas por Scentia —alimentación, bebidas con y sin alcohol, desayuno y merienda, higiene y cosmética, impulsivos, limpieza de ropa y hogar, y perecederos— cerraron junio en terreno positivo dentro del comercio electrónico. Bebidas con alcohol lideró con un alza de 61,8%, seguida por alimentación con 54,6% e impulsivos con 45,2 por ciento.

El resto de los canales físicos presentó un panorama opuesto. Los kioscos y almacenes de barrio registraron la peor caída mensual con una baja del 4,6% interanual, seguidos por los mayoristas -cayó 3,3%- y los supermercados de cadena con una caída del 2,6 por ciento. Los autoservicios independientes retrocedieron 1,6% y las farmacias, que en mayo habían crecido 2,3%, cerraron junio sin variación (0,0%).

Qué se compra menos y qué resiste

El desglose por canastas para el total de canales muestra que las bebidas con alcohol fueron la única categoría con crecimiento en junio, con una suba de 9,4% interanual, probablemente explicado por la suba del consumo consecuencia del Mundial 2026. Las bebidas sin alcohol avanzaron 3,5 por ciento. El resto de los rubros operó en rojo: desayuno y merienda cayó 7,7%, limpieza de ropa y hogar bajó 6,2%, perecederos retrocedió 5,7% e impulsivos descendió 5,3%. Higiene y cosmética anotó una baja de 3,7% y alimentación cayó 0,5 por ciento.

En el acumulado del año, las bebidas con alcohol son también las que mejor se sostienen, con una suba de 2,6% en el YTD. Limpieza de ropa y hogar acumula la mayor caída con -7,1%, seguida por perecederos con -5,6% y desayuno y merienda con -5,3 por ciento.

El canal de kioscos, el más golpeado

El canal de kioscos concentró algunas de las caídas más pronunciadas del mes. Limpieza de ropa y hogar se desplomó 20,9% en esos puntos de venta, desayuno y merienda retrocedió 13,2% e higiene y cosmética cayó 11 por ciento. Alimentación bajó 8,5% e impulsivos, categoría central para ese tipo de comercio, descendió otro 8,5%. Las únicas excepciones fueron bebidas con alcohol (+10%) y bebidas sin alcohol (+9,8%), que también crecieron en el canal de autoservicios independientes.

En el canal mayorista, las bebidas sin alcohol registraron la caída más pronunciada de todo el informe: -21% interanual en junio. En el acumulado del año, esa misma categoría acumula un retroceso de 19,3% en ese canal.

El contexto macro no alcanza para sostener el consumo

El informe de Scentia incorpora un panel de indicadores económicos que muestra una economía con señales mixtas. El Producto Bruto Interno creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026 y cerró 2025 con un alza de 4,4%. Las exportaciones acumulan una suba de 24,4% en el año. La construcción avanzó 4,1% en mayo según el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Pero otros indicadores van en sentido contrario. La producción industrial manufacturera acumuló una caída de 3,1% en el año al cierre de mayo, según el Índice de Producción Industrial (IPI). La producción automotriz retrocedió 13,6% en junio y acumula una baja de 18,3% en 2026. El patentamiento de vehículos 0 km cayó 12,8% en el mes y 9,9% en el acumulado. La pobreza se ubica en 28,2% y el desempleo en 7,8% al primer trimestre del año, según datos del Indec incluidos en el reporte de la consultora.