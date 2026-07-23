Marco Rubio afirmó que Irán busca negociar con EE.UU. mientras continúan los bombardeos

El secretario de Estado de Estados Unidos sostuvo que Teherán intenta negociar con Washington mientras continúan los bombardeos y acusó al régimen iraní de incumplir los acuerdos alcanzados.

Hoy 08:23

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este jueves que Irán “suplica todos los días” a Washington “alcanzar un acuerdo”, durante una rueda de prensa en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) realizada en Manila.

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Rubio señaló que “el problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (...) lo rompen o quieren cambiarlo”. Además, aseguró que la República Islámica “seguirá pagando el precio” por prolongar la guerra, y advirtió que el costo “sube cada noche más y más”.

En este marco, Rubio subrayó que Teherán envía de manera constante a Washington “mensajes a través de terceros países”, sin especificar cuáles, y sostuvo que Irán “se está quedando” sin Estados “por los que mandar” esas supuestas súplicas.

El secretario de Estado también afirmó que Irán “es un país gobernado por clérigos radicales” y “lunáticos malvados”, y que sus ciudadanos “seguirán sufriendo más hasta que (los políticos) entren en razón”, mientras la base industrial nacional está siendo “diezmada”.

Rubio repitió las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había señalado previamente que la República Islámica “no está lista para llegar a un acuerdo”.

En junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, Trump dio por terminada la tregua hace dos semanas al considerar que Irán incumplía lo pactado.

Desde ese momento, Estados Unidos ha intensificado sus ataques sobre la República Islámica, que respondió con bombardeos en países del Golfo aliados de la Casa Blanca, como Kuwait, Baréin, Jordania y Qatar.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) reiteró este jueves que sus acciones en Medio Oriente son una respuesta a la ofensiva de Estados Unidos y no buscan atacar a “hermanos” de países vecinos.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aún no está listo para alcanzar un acuerdo nuclear tras dar por “terminado” el Memorando de Entendimiento de Islamabad, ya que, según afirmó, el régimen de Teherán modifica constantemente sus condiciones a medida que avanzan las negociaciones. “Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo”, aseguró.

En paralelo, las fuerzas estadounidenses completaron este jueves su duodécimo bombardeo contra Irán, con ataques contra instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea. Además, reafirmaron que “Irán no controla el estrecho de Ormuz”.