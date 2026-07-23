El Renzi presentará el esperado pre estreno de “SpiderMan: Un nuevo día”

El preestreno de la nueva película del superhéroe de Marvel se realizará el miércoles 29. Además, continúan en cartelera "Toy Story 5", "Moana (Live Action)", "Minions & Monstruos" y las propuestas del Espacio INCAA, con promociones en las entradas.

Hoy 13:37

El cine teatro municipal Renzi de La Banda presentará el miércoles 29 el pre estreno “SpiderMan: Un nuevo día” una nueva entrega de la saga correspondiente a unos de los superhéroes más famosos del Universo de Marvel Comics.

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En “SpiderMan: Un nuevo día”, Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, un SpiderMan a tiempo completo, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

“Toy Story 5” seguirá con funciones todos los días a partir de las 22.10hs. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos regresan para enfrentar un desafío diferente: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños. Con nuevos personajes, emociones y enseñanzas, la película invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, la imaginación y el juego.

De igual manera, “Moana (Live Action)” una adaptación de acción real de la película animada de Disney de 2016 del mismo nombre, y la tercera entrega de la franquicia Moana en general. Impulsada por una llamada del océano, Moana abandona por primera vez su isla natal de Motunui y viaja más allá de su arrecife de coral. Acompañada por el semidiós Maui, ella emprende un viaje con el objetivo de restaurar el bienestar de su comunidad. Se proyectará todos los días a partir de las 16.

Continúa en cartelera “Minions & Monstruos” a las 18. En esta entrega, mucho antes de los sucesos de Minions y Minions: Nace un villano y ahora ubicada en los años 1920, tres Minions le presentan a un director de cine su idea de hacer una película de monstruos con el fin de convertirse en cineastas famosos. Sin embargo, aunque es una buena idea, lamentablemente no cuentan con monstruos para el proyecto, por lo que los Minions emprenderán una nueva aventura para buscar monstruos reales para que el filme se haga realidad.

Como parte del Espacio INCAA, se presentará la comedia romántica “Hasta que la verdad los separe” el jueves 23 y sábado 25 a partir de las 20. Cuenta la historia de Elio y Maia quienes han sido amigos toda la vida, comparten chistes, frustraciones laborales y una radio mediocre y sin oyentes. Cuando la emisora está al borde de la quiebra, una oportunidad impensada aparece: los excéntricos y millonarios tíos Angie y Riky, buscan un heredero para su imperio mediático. La única condición, es demostrar que representan los valores tradicionales que ellos tanto defienden. ¿La solución? Fingir que están felizmente casados. Un fin de semana en una lujosa mansión, juegos de poder y rivales dispuestos a todo. Entre miradas cómplices, y situaciones que se salen de control, Elio y Maia descubrirán que el verdadero desafío no es engañar a la familia... sino a sus propios sentimientos. ¿Lograrán quedarse con el imperio o se quedarán atrapados en su propia farsa?

Finalmente, “La princesa Mononoke” es un clásico de la animación japonesa el joven Ashitaka sale en busca del dios Ciervo con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, pues sólo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la Naturaleza. Se proyectará el viernes 24 y el domingo 26 a partir de las 20.

Cabe destacar, que se encuentran en vigencia los precios en las entradas generales para menores de $6000, mayores $7000, Espacio INCAA $5000, estudiantes y jubilados $2500. Mientras que las películas “Moana (Live Action)”, “Toy Story 5” y “Minions & Monstruos” entran en la promoción de dos entradas al precio de una los lunes, martes y miércoles.