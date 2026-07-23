Nediani recibió un fuerte respaldo durante una caminata por los barrios Avenida y San Javier

La actividad se desarrolló el martes a la tarde y contó con la presencia de autoridades municipales y miembros del Honorable Concejo Deliberante.

Hoy 13:35

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani encabezó una caminata por los barrios Avenida y San Javier, dónde tuvo la oportunidad de dialogar con los vecinos y cerrar un exitoso Operativo de Integración Social que benefició a los sectores mencionados con mejoras de infraestructura y limpieza general.

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La actividad se desarrolló el martes a la tarde y contó con la presencia de autoridades municipales y miembros del Honorable Concejo Deliberante, cómo así también referentes de las juntas vecinales, dirigentes y vecinos que se acercaron para conversar con el jefe comunal.

Con respecto a los trabajos que el municipio realizó en ambos sectores, éstos comprendieron el perfilado y nivelado de calles con aporte de suelo y base estabilizada, reposición de luminarias, reconversión lumínica LED, limpieza y erradicación de minibasurales.

Una vez concluido el recorrido, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, destacó lo siguiente: “Hoy realizando una caminata por el barrio Avenida y parte del barrio San Javier, donde hemos hecho un trabajo conjunto entre el municipio y dirigentes de los barrios.

La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos a los dirigentes porque hemos podido coordinar una serie de mejoras en beneficio de los vecinos. Los trabajos que ejecutamos comprendieron, aporte de suelo y base estabilizada, colocación de nuevas luminarias y la apertura de calles.

También tuvimos la posibilidad de comentarle a los vecinos del barrio Avenida que vamos a trabajar en la escrituración de los terrenos para que los propietarios puedan tener los documentos que certifiquen que son los dueños de los mismos.

Es por eso que estas caminatas son muy importantes porque no solamente tenemos la posibilidad de mostrar el trabajo de obras que hacemos, sino también otros servicios que el municipio ofrece de forma totalmente gratuita.

Así es como ayudamos a personas o familias que tienen alguna discapacidad y quieren generar el certificado de discapacidad. Nosotros lo podemos hacer a través de la Dirección de Discapacidad.

Otros vecinos solicitan medicamentos, asistencia médica y asistencia odontológica. Bueno, estos servicios también los brindamos de forma gratuita. Y están las personas que no tienen su documento porque lo han perdido, entonces se les ayuda con ese tema”.

Agregó: “Nosotros tenemos diferentes metodologías de trabajo. En este barrio hay una junta vecinal, eso es importante. Es por eso que siempre estamos invitando a los vecinos a formar su junta vecinal y que se comprometan a trabajar a través de ella para mejorar su sector.

Para ello, el municipio le otorga un decreto donde se institucionaliza al barrio, se entrega un libro de actas para las reuniones y el sello.

Otra cosa que pueden hacer los dirigentes de los barrios es acerse al municipio, a las diferentes secretarías que tenemos, por ejemplo, para solicitar mejoras de calles, deben llegarse a la Secretaría de Obras Públicas y para la erradicación de basurales, a la Secretaría de Servicios Públicos.

Es fundamental fortalecer siempre el vínculo entre el municipio con cada uno de los vecinos. Solo así, la ciudad de La Banda irá mejorando en obras y servicios”.