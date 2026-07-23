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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUL 2026 | 17º
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Un comedor comunitario del B° Avenida recibió una entrega de alimentos

La acción se realizó en el marco del Programa 1.700 Días e incluyó la entrega de productos lácteos y cereales al comedor y merendero "Jesús es mi Rey", que brinda asistencia a unos 120 niños. Además, destacaron el compromiso solidario de la familia que sostiene el espacio.

Hoy 13:38

En el marco del Programa 1.700 Días, el equipo del CAMM 7 Avenida continúa desarrollando acciones de acompañamiento alimentario destinadas a fortalecer el bienestar de las familias de la comunidad.

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En esta oportunidad, se realizó la entrega de productos lácteos y cereales al Comedor y Merendero “Jesús es mi Rey”, ubicado en el barrio Avenida, espacio solidario que brinda asistencia alimentaria a aproximadamente 120 niños los días lunes, miércoles y viernes.

Durante la visita, el equipo destacó el compromiso de la familia que impulsa este comedor, no solo por la preparación diaria de las meriendas y comidas, sino también por la iniciativa de confeccionar bolsitas con verduras cosechadas en su propio domicilio para ser distribuidas entre las familias que más lo necesitan.

Desde el CAMM 7 Avenida remarcaron la importancia del trabajo articulado con las organizaciones comunitarias, promoviendo acciones solidarias que contribuyen a mejorar la alimentación y la calidad de vida de los niños y de toda la comunidad.


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