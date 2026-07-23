Motociclista asaltado tras accidente en Fraile Pintado

Un motociclista fue víctima de un robo tras sufrir un accidente en Fraile Pintado, donde le sustrajeron su billetera y teléfono celular.

Hoy 14:14

Un incidente delictivo tuvo lugar en la localidad de Fraile Pintado, donde un motociclista fue asaltado después de sufrir una caída.

El afectado, que se trasladaba en su motocicleta hacia su hogar, perdió el equilibrio al pasar por un sector desnivelado de las vías del ferrocarril, las cuales son paralelas a la ruta nacional N° 34.

Al caer, dos individuos que presenciaron el accidente se acercaron con la intención aparente de ayudar, pero en realidad aprovecharon la situación para llevar a cabo el robo.

Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron el teléfono celular, junto con la billetera que contenía dinero y documentos personales del motociclista.

Tras la acción delictiva, los sospechosos huyeron rápidamente, cruzando la ruta en dirección al barrio Santa Rita.

El joven motociclista, tras recuperarse del incidente, se dirigió a la Seccional 40° para presentar la denuncia correspondiente y reportar el asalto sufrido.