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Central Córdoba busca sumar al defensor Dario Cáceres

El club santiagueño ya mantuvo conversaciones para avanzar en la incorporación del futbolista.

Hoy 14:58

El Ferroviario busca reforzar el sector izquierdo de la defensa y Dario Cáceres aparece como una de las alternativas que analiza la dirigencia. El lateral paraguayo, de experiencia en el fútbol argentino, es seguido de cerca por el conjunto santiagueño, que pretende avanzar en las negociaciones.

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Ya hubo contactos entre las partes para conocer las condiciones de una posible llegada. Si bien todavía no hay un acuerdo cerrado, las conversaciones podrían continuar en las próximas horas con el objetivo de acercar posiciones y definir si el futbolista se suma al plantel.

De concretarse la operación, Central Córdoba incorporaría un jugador de experiencia para fortalecer una zona que el cuerpo técnico considera importante de cara a los próximos compromisos. Por el momento, el interés es concreto y las negociaciones siguen su curso.

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