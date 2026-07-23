Tomás Etcheverry sigue en alza: venció a Ignacio Buse y avanzó a semifinales en Kitzbühel

El tenista platense derrotó al peruano por 6-2 y 7-5 y se metió entre los cuatro mejores del ATP 250 austríaco. Ahora enfrentará a Alexander Bublik por un lugar en la final.

Hoy 15:39

Tomás Etcheverry continúa atravesando un gran momento y se clasificó a las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel. El tenista platense, número 31 del ranking mundial, superó al peruano Ignacio Buse por 6-2 y 7-5, tras una hora y 43 minutos de partido.

El argentino dominó desde el comienzo y se quedó con el primer set gracias a un sólido rendimiento con su servicio. Etcheverry ganó el 92% de los puntos disputados con su primer saque y aprovechó dos de las siete oportunidades de quiebre que tuvo para imponerse por 6-2.

En el segundo parcial, Buse reaccionó y llegó a ponerse 5-2 arriba después de quebrarle el saque al argentino. Sin embargo, Etcheverry mostró toda su fortaleza mental en el momento más complicado, recuperó el quiebre y encadenó cinco games consecutivos para cerrar el partido por 7-5.

Con esta victoria, el platense alcanzó su décima semifinal en el circuito ATP y la tercera de la temporada 2026, luego de las que disputó en Buenos Aires y Río de Janeiro. Además, viene de conquistar en el certamen carioca el primer título ATP de su carrera, tras derrotar al chileno Alejandro Tabilo en la final.

Etcheverry va por la final ante Bublik

Por un lugar en la definición del torneo austríaco, Etcheverry enfrentará a Alexander Bublik, número 11 del mundo, primer preclasificado y campeón defensor de Kitzbühel. El kazajo derrotó en los cuartos de final al eslovaco Alex Molcan por 6-3 y 6-2.

El partido entre el argentino y Bublik se disputará este viernes desde las 9:00, hora argentina. Será el segundo enfrentamiento entre ambos: el único antecedente se produjo en la ronda de 32 del Australian Open 2026, con triunfo del kazajo en sets corridos.

Báez y Navone quedaron eliminados

La jornada no fue igual de positiva para Sebastián Báez y Mariano Navone, quienes quedaron eliminados en los cuartos de final. Báez cayó ante el alemán Yannick Hanfmann por 6-3 y 6-1, mientras que Navone perdió frente al francés Quentin Halys por 7-5 y 6-3.

La otra semifinal de Kitzbühel enfrentará a Hanfmann y Halys, en un encuentro que comenzará este viernes a las 7:30.

Román Burruchaga busca las semifinales en Estoril

También habrá presencia argentina en los cuartos de final del ATP 250 de Estoril. Román Burruchaga, ubicado en el puesto 60 del ranking mundial, enfrentará al belga Alexander Block, número 38 del escalafón.

El porteño de 24 años viene de vencer al portugués Nuno Borges en los octavos de final y buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo. El encuentro se disputará este viernes en el tercer turno de la cancha central, desde las 13:00.