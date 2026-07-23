Un joven asesina a su madre en Catamarca tras una violenta discusión

Un joven de 22 años fue detenido en Catamarca tras el asesinato de su madre, Norma Varela Tula, ocurrido durante una acalorada discusión en su hogar.

Hoy 15:28

Un matricidio estremecedor se ha registrado en Catamarca, donde un joven de 22 años ha sido detenido tras asesinar a su madre a puñaladas.

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La víctima, Norma Varela Tula, de 61 años, fue encontrada muerta en su domicilio del barrio La Chacarita por su sobrina, quien constató los signos de extrema violencia en su cuerpo.

Según el relato de la sobrina, en la jornada del crimen, alrededor del mediodía, se escucharon gritos provenientes de la casa, donde Joaquín Tula, el hijo de la víctima, estuvo presente durante la discusión.

Las autoridades locales, tras recibir la denuncia, comenzaron una investigación que llevó a la detención de Joaquín Tula como principal sospechoso de este homicidio.

La autopsia realizada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) reveló que la mujer murió por shock hipovolémico derivado de múltiples lesiones, incluyendo más de 60 puñaladas.

Testigos indican que tras el ataque, Joaquín abandonó la vivienda y se dirigió a la Catedral, donde reveló el crimen a un conocido, quien observó las lesiones en su mano y manchas de sangre en su ropa.

La sobrina de la víctima, angustiada, relató que al ingresar a la casa encontró el cuerpo de su tía en un estado desgarrador, lo que ha conmocionado a la comunidad de Catamarca ante la brutalidad del crimen.