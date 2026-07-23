Norma Fuentes en la Acción Teatral Urbana: “La expresión popular está hoy en la calle”

La intendente de la Capital resaltó la consolidación de esta política cultural en el marco de los 473 años de Santiago del Estero y valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para promover la identidad local.

Hoy 15:39

En el marco de la Acción Teatral Urbana 2026, una de las actividades centrales por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades, la intendente de la Capital, Norma Fuentes, destacó la amplia convocatoria de vecinos y visitantes, y puso en valor el trabajo de los artistas santiagueños y las políticas públicas destinadas a fortalecer la cultura local.

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La jefa comunal expresó su satisfacción por el desarrollo de la propuesta, que volvió a transformar el centro de la ciudad en un gran escenario a cielo abierto con intervenciones artísticas en distintos edificios y espacios públicos.

"La verdad, con la alegría que caracteriza este hito que siempre se realiza, poder compartir junto a todos nuestros artistas, nuestra cultura y recorrer todos los edificios intervenidos es muy importante. Este año, además, se suma Casa Tababoda, como siempre el Centro Cultural del Bicentenario, buscando que se conozca todo lo que se ha hecho y toda nuestra cultura que se vive en las calles de la ciudad", manifestó.

Asimismo, remarcó la importante participación del público y el significado que tiene esta celebración para la identidad santiagueña.

"Hay mucha expectativa y para nosotros es una alegría ver colmada nuestra ciudad, manifestándose la cultura en cada espacio. Estos 473 años nos impulsan a seguir conservando nuestra identidad y, obviamente, la expresión popular está hoy en la calle en Santiago del Estero", afirmó.

En ese sentido, Fuentes consideró que la propuesta alcanzó plenamente los objetivos planteados y destacó la continuidad de las políticas culturales impulsadas de manera conjunta entre el municipio y la Provincia.

"El objetivo ha sido ampliamente cumplido. Tiene que ver con una política pública consolidada y con el trabajo articulado con el Gobierno de la provincia promoviendo nuestra cultura. Estamos en vacaciones y los turistas vienen a disfrutar de nuestro folclore y de nuestra hospitalidad", sostuvo.

Además, invitó a los santiagueños a convertirse en anfitriones de quienes visitan la ciudad durante estos días festivos. "Todos debemos ponernos en modo de atención a quienes llegan, orientarlos e indicarles los mejores lugares para conocer", expresó.

Por su parte, el secretario de Coordinación del Gabinete Municipal, Mario Benavente, destacó el impacto de la Acción Teatral Urbana para los artistas y reafirmó la decisión de sostener este tipo de iniciativas.

"Esto es importante para los artistas y, como dijo la intendente, es una política de la Municipalidad y del Gobierno de la Provincia trabajar con la cultura para que todos los santiagueños se beneficien de esta hermosa fiesta que vive hoy la ciudad y que continuará con la vigilia y el cumpleaños de Santiago del Estero", señaló.

Finalmente, Benavente remarcó el valor de la cultura como un elemento esencial para la identidad colectiva. "La cultura de los pueblos es lo que nos dignifica y Santiago del Estero está muy bien representado por la riqueza cultural que tiene", concluyó.