La sorpresiva respuesta de Franco Colapinto sobre su continuidad en Alpine: “No tengo ni idea”

El piloto argentino habló en la previa del Gran Premio de Hungría y reconoció que todavía no sabe qué ocurrirá con su futuro en la Fórmula 1.

Hoy 15:50

Franco Colapinto atraviesa una temporada positiva en la Fórmula 1, pero su futuro en Alpine para el próximo año todavía no está definido. En la previa del Gran Premio de Hungría, el piloto argentino fue consultado sobre su continuidad en la escudería y sorprendió con una contundente respuesta.

El argentino, que sumó puntos en seis de los diez Grandes Premios disputados en la temporada, se convirtió en uno de los nombres que aparecen en el mercado de pilotos. Sin embargo, pese a su buen rendimiento, aseguró que no tiene certezas sobre lo que sucederá con su contrato para 2027.

La respuesta de Colapinto sobre su futuro

Consultado sobre cuándo podría resolverse su situación, Colapinto fue contundente: “No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea”.

El piloto argentino de 23 años dejó en claro que su prioridad está puesta en las próximas carreras y en continuar trabajando junto al equipo para mejorar el rendimiento del monoplaza. “Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo”, explicó.

Además, con su habitual tono irónico, Colapinto se refirió a los rumores que circulan sobre el mercado de pilotos y lanzó una frase que generó sorpresa: “Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben”.

Alpine busca reaccionar ante sus rivales

Mientras tanto, Alpine intenta recuperar terreno en el campeonato de constructores. La escudería fue superada en las últimas fechas por Racing Bulls y Audi, y ahora busca volver a posicionarse en la pelea por la quinta ubicación.

Colapinto reconoció que el desarrollo del auto no avanzó al ritmo esperado y que algunos de los paquetes de mejoras no generaron el salto de rendimiento que el equipo esperaba. “Creo que Racing Bulls trajo más mejoras que nosotros y ha estado desarrollando de una mejor manera”, analizó.

“Nosotros también trajimos cosas que pensábamos que iban a representar un gran paso y, desafortunadamente, no fue tan grande como esperábamos”, agregó el argentino, quien espera que Alpine pueda dar un nuevo salto de calidad después del receso de verano.

El cronograma del Gran Premio de Hungría