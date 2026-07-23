Expedición de exparticipantes transforma Gran Hermano en un nuevo desafío

Ocho exparticipantes de diferentes ediciones de Gran Hermano regresan para modificar la dinámica del juego actual.

Hoy 16:33

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió un acontecimiento inesperado este martes con la llegada de ocho exparticipantes que han sido protagonistas en distintas temporadas del reality. Este reencuentro no solo reunió a figuras emblemáticas, sino que también generó expectativa entre los jugadores actuales.

Santiago del Moro, el conductor del programa, aclaró que los exparticipantes compartirán la convivencia con los jugadores actuales durante varios días, desempeñando un rol activo en el juego al tener la capacidad de nominar. También adelantó que su salida de la casa se realizará de manera progresiva.

Entre los participantes destacados que ingresaron a la casa se encuentra uno de los más recordados de Gran Hermano 2022, conocido por su enfrentamiento con Walter “Alfa” Santiago, quien adquirió el apodo de “Big Ari” y ha hecho varias apariciones posteriores.

Otra figura relevante de Gran Hermano 2022 es una participante que durante su estancia en el programa inició una relación con Thiago Medina, con quien luego formó una familia, dando a luz a gemelas. Su éxito la llevó a continuar su carrera en los medios como conductora y panelista.

Una de las participaciones más singulares de Gran Hermano 2022 fue la de una concursante que, tras ser eliminada, logró regresar al juego, aunque finalmente fue expulsada por incumplir las reglas.

Asimismo, una exdiputada que alcanzó el cuarto puesto en Gran Hermano 2022 estuvo envuelta en varias polémicas durante su tiempo en la casa, lo que la convirtió en una figura de controversia.

Un correntino que se destacó en la última edición del reality ganó popularidad entre los seguidores del programa gracias a su personalidad y humor. Mientras tanto, una participante uruguaya logró posicionarse entre las mejores del certamen con su intensa personalidad y ocurrencias.

Finalmente, un finalista de Gran Hermano 2023/24, conocido por su fuerte carácter y estrategias de juego, fue uno de los jugadores más nominados, y un concursante español regresó como invitado especial, atrayendo nuevamente la atención por su historia previa con Luana Fernández.