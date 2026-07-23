Kristalina Georgieva llegará a la Argentina para reunirse con Milei y visitar Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional arribará al país el próximo 27 de julio. Además de mantener encuentros con el Presidente y el ministro Luis Caputo, recorrerá Loma Campana, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta.

Hoy 17:06

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina el próximo lunes 27 de julio, en una gira que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de una recorrida por Vaca Muerta.

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La visita se concretará por invitación del Gobierno nacional y se desarrollará en un contexto de fuerte sintonía entre la administración de Milei y el organismo internacional. Días atrás, Caputo calificó la relación con el FMI como "excelente" y destacó que el encuentro se enmarca en el programa económico que lleva adelante el Ejecutivo.

Hasta el momento, la única actividad confirmada oficialmente es una visita a Loma Campana, uno de los principales yacimientos de Vaca Muerta, donde Georgieva será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. La recorrida está prevista para el martes 28 de julio.

Si bien la agenda completa aún no fue difundida, se da por descontado que la titular del FMI mantendrá reuniones con Milei y Caputo para analizar la marcha del acuerdo vigente entre la Argentina y el organismo.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la visita buscará fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en el respaldo del Fondo a las políticas impulsadas por el Gobierno para consolidar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

Además del seguimiento del programa económico, el desarrollo energético ocupará un lugar central en la agenda, con especial atención al potencial de Vaca Muerta como uno de los principales motores de generación de divisas para el país.