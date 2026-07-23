La Libertad Avanza celebró el "Día de la Unidad" y recordó el acuerdo electoral con el PRO

El espacio libertario conmemoró el aniversario del entendimiento político alcanzado en 2025, al que atribuye el triunfo obtenido en las elecciones legislativas nacionales del año pasado.

Hoy 18:12

La Libertad Avanza conmemoró este jueves el "Día de la Unidad", una fecha creada por el espacio para recordar el acuerdo electoral que selló con el PRO en 2025 y que permitió superar las diferencias internas de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el partido destacó valores como la disciplina, la lealtad, el trabajo en equipo y la prioridad del proyecto colectivo por encima de los intereses individuales, a los que atribuyó el éxito electoral obtenido en octubre del año pasado.

La publicación también recordó el mensaje que Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia, difundió el 23 de julio de 2025, cuando el espacio atravesaba una fuerte interna por el cierre de listas bonaerenses.

En aquel momento, Karina Milei pidió unidad y respaldo al liderazgo del presidente Javier Milei, al sostener que cuestionar a quienes representaban al espacio significaba poner en duda el proyecto político encabezado por el mandatario nacional. Además, señaló al kirchnerismo como el principal adversario electoral.

El acuerdo con el PRO se concretó durante el armado de las listas para la provincia de Buenos Aires y fue coordinado por Sebastián Pareja, principal referente de la estructura libertaria en ese distrito. Como parte de ese entendimiento, dirigentes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo, Diego Santilli y Patricia Bullrich, ocuparon lugares destacados en las nóminas electorales.

Aunque La Libertad Avanza sufrió una derrota en las elecciones legislativas provinciales de septiembre de 2025, cuando Fuerza Patria se impuso por una amplia diferencia, el escenario cambió pocas semanas después.

En las elecciones nacionales de octubre, el oficialismo logró revertir el resultado y se quedó con la victoria en la provincia de Buenos Aires, imponiéndose por un estrecho margen sobre Fuerza Patria y obteniendo 17 de las 35 bancas de diputados nacionales que estaban en juego.

Ese triunfo, considerado estratégico por tratarse del principal distrito electoral del país, es el que hoy La Libertad Avanza reivindica al celebrar el denominado "Día de la Unidad", una fecha con la que busca destacar la importancia del acuerdo político alcanzado con el PRO y la cohesión interna del espacio.