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En vivo: el campeón Belgrano abre el Clausura recibiendo a Rosario Central

El Pirata recibe al Canalla desde las 19.30 en el Gigante de Alberdi, por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Ricardo Zielinski volverá a jugar ante más de 40.000 hinchas luego del parate mundialista.

Hoy 19:30

Belgrano comenzará este jueves la defensa del título cuando reciba a Rosario Central, desde las 19.30, en el Gigante de Alberdi, por la primera fecha del Torneo Clausura. El conjunto cordobés, vigente campeón del fútbol argentino, buscará comenzar con una victoria el camino hacia el bicampeonato.

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