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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUL 2026 | 15º
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La Parroquia Santo Cristo continúa la novena a San Pantaleón y prepara la fiesta patronal

Este viernes se celebrará el séptimo día de la novena, mientras que el próximo 27 de julio habrá una procesión por las calles del barrio y una misa presidida por el cardenal Vicente Bokalic.

Hoy 19:56

La Parroquia Santo Cristo continúa con las celebraciones en honor a su copatrono San Pantaleón, en el marco de la novena preparatoria para la fiesta patronal que culminará el próximo 27 de julio.

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Este viernes se desarrollará el séptimo día de la novena, bajo el lema "Pedimos por nosotros mismos, por un corazón al servicio de los que sufren", invitando a la comunidad a vivir una jornada de oración y reflexión.

Además, durante estos días también se celebra el triduo en honor a Santiago Apóstol y San Francisco Solano, como parte del programa litúrgico organizado por la parroquia.

La celebración central tendrá lugar el 27 de julio, cuando la imagen de San Pantaleón recorrerá las calles del barrio en una procesión, que culminará con la Santa Misa presidida por el arzobispo de Santiago del Estero, cardenal Vicente Bokalic.

Las actividades de cada jornada comienzan a las 19:00 con el rezo del Santo Rosario, continúan a las 19:30 con la novena y finalizan a las 20:00 con la celebración de la misa.

Desde la comunidad parroquial invitaron a los fieles a participar de las celebraciones y acompañar las actividades organizadas en honor a San Pantaleón, patrono de los médicos y de quienes padecen enfermedades.

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