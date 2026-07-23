Empleados de Comercio acordaron un aumento salarial del 5,7% hasta septiembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaron una nueva revisión paritaria, que contempla un incremento salarial del 5,7% para los trabajadores del sector.

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El convenio fue firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y FAECYS, en el marco de las negociaciones correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo N.º 130/75.

El aumento se abonará en tres tramos consecutivos del 1,9% cada uno, que se aplicarán sobre las escalas salariales de junio de 2026, junto con las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

De esta manera, el primer incremento se liquidará con los salarios de julio, el segundo con los haberes de agosto y el tercero con los de septiembre.

Además de la actualización salarial, el acuerdo incluye el pago de una suma extraordinaria y establece la continuidad de la suma fija no remunerativa de 120.000 pesos, cuya incorporación al salario básico fue postergada.

Según lo pactado, ese monto será incorporado de manera gradual a las escalas salariales en seis cuotas de 20.000 pesos, comenzando con los haberes de diciembre de 2026 y completándose entre enero y mayo de 2027.

Con la aplicación del primer tramo del aumento, el salario básico de la categoría inicial del convenio alcanzará los 1.282.023 pesos en julio, de acuerdo con las escalas difundidas tras la firma del entendimiento.

Las partes también acordaron mantener abierta la negociación paritaria para seguir monitoreando la evolución de la economía y evaluar futuras actualizaciones salariales si las condiciones lo requieren.