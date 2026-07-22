El campeón Belgrano debutó con un triunfo en el Clausura ante Rosario Central

El Pirata se quedó con el duelo por 2 a 1 ante el Canalla en el Gigante de Alberdi, por la primera fecha.

Hoy 21:40

Belgrano comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura 2026. En un Gigante de Alberdi colmado, el último campeón del fútbol argentino derrotó 2-1 a Rosario Central, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B.

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El equipo cordobés abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo, luego de una gran combinación ofensiva. Lucas Zelarayán cambió de frente para Emiliano Rigoni, quien aguantó la pelota y descargó para Nicolás “Uvita” Fernández. El delantero abrió la jugada para Franco Vázquez, quien luego asistió nuevamente al atacante para que definiera de primera y estableciera el 1-0.

El partido tuvo varias situaciones de peligro durante la primera mitad. Rosario Central avisó a los siete minutos, cuando Tomás Badaloni aprovechó un pase atrás impreciso de la defensa rival y quedó frente al arquero Manuel Vicentini, aunque su remate se fue desviado.

Un minuto después, Uvita Fernández tuvo una chance inmejorable para ampliar la ventaja luego de un contraataque, pero Jeremías Ledesma salió rápido y logró contener el remate. Más tarde, a los 20 minutos, Franco Vázquez probó desde el vértice izquierdo del área y el arquero Canalla desvió la pelota por encima del travesaño.

En el complemento, Rosario Central salió decidido a buscar el empate y tuvo varias oportunidades. A los siete minutos, Vicente Pizarro sacó un remate desde la medialuna que exigió una gran respuesta de Vicentini. Luego, Emanuel Coronel tuvo una gran acción individual, con dos caños incluidos, pero su disparo terminó impactando en el palo.

El conjunto rosarino finalmente llegó al empate a los 32 minutos. Tras un córner, Gastón Ávila ganó de cabeza y la pelota quedó servida para Julián Fernández, quien definió de primera y estableció el 1-1.

Sin embargo, la igualdad duró poco. Apenas diez minutos después, Francisco González Metilli apareció para marcar un verdadero golazo. El extremo recibió fuera del área y sacó un potente zurdo de larga distancia que se metió junto al palo derecho de Ledesma para poner el 2-1 definitivo.

De esta manera, Belgrano comenzó la defensa de su título con una importante victoria ante un Rosario Central que tuvo sus chances, pero no pudo rescatar al menos un punto en su visita al Gigante de Alberdi.