"Santiago siempre me trató con mucho cariño y respeto": así fue la visita de Manuel Wirtz a Panorama Play

El músico, actor y conductor visitó el streaming ¿Qué, no me has visto?, donde habló de sus comienzos, el cariño que recibe en Santiago del Estero, su proceso creativo y los recuerdos que marcaron su carrera.

Hoy 22:45

Con la calidez que lo caracteriza, Manuel Wirtz pasó por el programa de streaming ¿Qué, no me has visto?, de Panorama Play, y dejó una charla cargada de anécdotas, humor y reflexiones sobre su extensa trayectoria artística.

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Desde el inicio, el cantante se mostró agradecido por el cariño que siempre recibe en Santiago del Estero. "Es una tierra de amigos. Siempre me han tratado con mucho cariño y mucho respeto. Siendo yo del interior, conozco esos códigos que todavía existen en algunos lugares, como acá", expresó.

Durante la entrevista recordó que su carrera le permitió recorrer todo el país, especialmente durante los años en que condujo el programa infantil No te quedes afuera, una experiencia que, según contó, lo acercó a miles de familias argentinas.

"Ese programa me acercó a la familia, a la gente de Argentina. Me recorrí todo el país y siempre recibí muchísimo cariño", afirmó.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló de su hermano, el baterista Daniel "Tuerto" Wirtz, y de la canción Vení, compuesta tras su fallecimiento y grabada junto a Luis Alberto Spinetta.

"Nunca la promocioné. Era una canción muy personal, nació de un momento de mucho enojo y dolor", confesó al recordar aquella etapa de su vida.

Consultado sobre su forma de componer, explicó que las canciones nacen principalmente de las emociones.

"Si algo me emociona, aparece una canción. Las canciones son emociones. Un hecho artístico te puede emocionar, pero lo que las hace nacer es lo que uno siente", sostuvo.

Lejos de quedarse únicamente en la música, Wirtz también compartió una reflexión sobre el presente y la importancia de vivir el momento.

"La vida no es lo que te pasa, sino lo que hacés con eso que te pasa. Me parece mucho más valioso estar pendiente de lo que uno está haciendo y cómo reacciona ante lo que vive", expresó.

Sobre su presente artístico, adelantó que continúa recorriendo el país con su gira y dejó entrever que prepara un nuevo proyecto para el próximo año, aunque evitó brindar demasiados detalles. Mientras tanto, continúa presentándose todos los viernes en Casino del Sol, en Las Termas de Río Hondo, donde, según contó entre risas, disfruta del cálido recibimiento del público santiagueño.

"Voy a estar todo agosto por acá y quizás podamos dar alguna primicia muy pronto", cerró con una sonrisa.