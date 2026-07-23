Día del Payador: Lázaro Moreno celebró la tradición con versos improvisados y una visita internacional

El reconocido payador santiagueño compartió una emotiva jornada en Noticiero 7 junto a la médica ucraniana Irina Korsak, apasionada por el folclore argentino.

Hoy 22:48

En el marco del Día Nacional del Payador, Lázaro Moreno fue uno de los protagonistas de una emotiva edición de Noticiero 7, donde reivindicó el valor de la poesía, la improvisación y las raíces culturales argentinas.

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Durante la entrevista, el artista santiagueño reflexionó sobre el significado de la payada y aseguró que la poesía permite mirar la vida desde otra perspectiva, resaltando que este arte enseña valores como la sensibilidad, la solidaridad y el encuentro con los demás. Además, recordó la figura de Gabino Ezeiza, uno de los máximos referentes del género, cuya histórica payada dio origen a la conmemoración de esta fecha.

La celebración tuvo un momento especial con la presencia de Irina Korsak, una médica oriunda de Kiev, Ucrania, que desde hace una década se dedica a estudiar y difundir el folclore argentino. La visitante contó que aprendió español, estudia guitarra y hasta incorporó el idioma quichua a sus conocimientos por el profundo interés que siente por la cultura santiagueña.

Como muestra de ese vínculo con la provincia, Irina interpretó un fragmento de la zamba "Mi Esquimayo", con letra de Dalmiro Coronel Lugones y música de Horacio Venegas y Juan Carlos Carabajal. Explicó que incluso la peña folclórica y el grupo musical que integra en Ucrania llevan ese mismo nombre, en homenaje al emblemático río santiagueño.

Moreno destacó el esfuerzo de la visitante por aprender las costumbres y el idioma local, y sostuvo que su historia demuestra que no existen barreras cuando hay verdadero interés por conocer otra cultura.

Fiel a su estilo, el payador improvisó unos versos especialmente dedicados a Irina, en los que resaltó la amistad entre los pueblos y el cariño que la visitante manifestó por Santiago del Estero. La interpretación fue uno de los momentos más emotivos del programa y recibió el reconocimiento de los presentes.

Antes de despedirse, Lázaro Moreno también invitó al público al tradicional Encuentro de Payadores que se realizará en Herrera durante agosto, donde, como cada año, se reunirán cultores de la payada de distintos puntos del país para celebrar una de las expresiones más representativas de la cultura popular argentina.