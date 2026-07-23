Operaron al gobernador Osvaldo Jaldo tras sufrir un episodio cardíaco: cómo evoluciona

El mandatario tucumano sufrió un episodio de dolor precordial mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. Fue intervenido en el Hospital Italiano y permanece internado bajo observación.

Hoy 23:37

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue sometido este jueves a una intervención cardíaca en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde los médicos le colocaron un stent tras detectar un estrechamiento en una rama de la arteria coronaria derecha. Según el parte médico oficial, el mandatario evoluciona favorablemente y continúa internado para su monitoreo.

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De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Tucumán, Jaldo presentó un episodio de dolor precordial intenso acompañado de sudoración mientras cumplía una agenda institucional en la Ciudad de Buenos Aires. Ante los síntomas, fue trasladado al centro de salud para ser evaluado por especialistas.

Los médicos determinaron inicialmente que el cuadro era compatible con una angina inestable y resolvieron realizar una cinecoronariografía, estudio que permitió detectar una estenosis —un estrechamiento parcial— en una rama de la arteria coronaria derecha.

A partir de ese diagnóstico, el equipo médico decidió avanzar con una angioplastia coronaria y la colocación de un stent, procedimiento que se desarrolló con éxito. El parte difundido por el hospital indicó que la evolución del gobernador es favorable y que permanecerá internado para controlar su recuperación.

Jaldo había viajado a la capital del país para mantener reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, entre ellas un encuentro previsto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, el episodio de salud obligó a suspender su agenda y priorizar la atención médica.

Desde el Gobierno tucumano llevaron tranquilidad sobre el estado de salud del mandatario y señalaron que continuará bajo observación médica hasta recibir el alta, de acuerdo con la evolución de su cuadro clínico.