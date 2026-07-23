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A la espera de su nuevo entrenador, Central Córdoba debuta en el Clausura ante Gimnasia en Mendoza

El Ferroviario visitará este viernes al Lobo desde las 16.45 por la primera fecha del certamen. Tras la renuncia de Lucas Pusineri, Matías Villavicencio y Emiliano Romero estarán al frente del equipo mientras la dirigencia define al nuevo entrenador.

Hoy 07:10

Central Córdoba comenzará este viernes su camino en el Torneo Clausura cuando visite a Gimnasia de Mendoza desde las 16.45, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El Ferroviario afrontará el estreno en el campeonato en medio de un contexto particular, luego de la renuncia de Lucas Pusineri por motivos personales.

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El conjunto santiagueño tuvo una floja participación en el Torneo Apertura y ahora iniciará una nueva etapa mientras la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de su próximo entrenador. Pusineri había asumido en enero y tenía contrato hasta fin de año, pero dejó el cargo luego de dirigir 17 partidos, con un registro de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Mientras se define al nuevo DT, la dupla integrada por Matías Villavicencio y Emiliano Romero, quienes formaban parte del cuerpo técnico de Pusineri, estará al frente del equipo en el debut. Ambos buscarán comenzar el segundo semestre con un resultado positivo en una visita complicada.

De cara al partido, la dupla interina tendría pensado un equipo con Aguerre; Moyano, Maciel, Mansilla, Marchi o Romero; Laprida, Vera, Cravero, Barrera; Naya y Santos.

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

El equipo mendocino volverá a la competencia después del parate mundialista con el objetivo de seguir consolidándose en la Primera División. Será, además, la primera pretemporada de Darío Franco al frente del plantel, en un torneo en el que el Lobo sabe que deberá sumar puntos importantes para alejarse de la pelea por la permanencia.

El conjunto local buscará aprovechar la localía y comenzar el campeonato con una victoria frente a un Central Córdoba que todavía atraviesa un proceso de transición en su cuerpo técnico.

Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba: todos los datos

  • Partido: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba.
  • Fecha: viernes 24 de julio.
  • Hora: 16.45.
  • Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • VAR: Fabrizio Llobet.
  • TV: TNT Sports Premium.

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