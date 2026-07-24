Vandalismo en farmacia del centro de Salta genera preocupación

Una farmacia emblemática en el centro de Salta sufrió daños significativos en su fachada debido a un ataque vandálico ocurrido en la madrugada del jueves.

Hoy 01:17

Una farmacia reconocida, situada en la esquina de la peatonal Alberdi y calle Alvarado, presentó daños en su fachada tras un incidente vandálico ocurrido en la madrugada del jueves.

Según reportes de DeFrenteSalta, la vidriera principal del establecimiento mostró rajaduras en sus cristales, mientras que la estructura de protección también sufrió daños significativos.

Personal de mantenimiento se hizo presente durante las primeras horas de la mañana para reparar los daños y reforzar la seguridad de la fachada del comercio afectado.

Hasta el momento, no se han identificado a los responsables del ataque, y no hay información oficial sobre la existencia de cámaras de seguridad que ayuden en la investigación.

Este evento ocurrió en el mismo sector del microcentro donde, horas antes, un vendedor ambulante fue agredido en la vía pública, lo que ha generado inquietud entre comerciantes y vecinos.

La situación ha suscitado reclamos por mayor presencia policial en la zona, con el fin de prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.