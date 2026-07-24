Detienen a hombre por agredir a su pareja y nieta en Alto Comedero

Un hombre de 72 años fue detenido por agredir a su pareja y a su nieta de 15 años en Alto Comedero, Jujuy, en un caso de violencia de género.

Hoy 02:40

Un hombre de 72 años fue detenido tras agredir a su pareja y a su nieta de 15 años en el distrito de Alto Comedero. El incidente ocurrió en un domicilio sobre la avenida Yuto y se reportó a las autoridades alrededor de las 18 horas.

Según informaron fuentes policiales, un llamado telefónico alertó a la Seccional 46° sobre un hecho de violencia de género. Una comisión policial se trasladó rápidamente al lugar para atender la emergencia.

Al llegar, la mujer agredida relató a los efectivos policiales que su pareja le había propinado un golpe en el rostro a su nieta, quien estaba presente durante el ataque. Este incidente se produjo ante la mirada de una psicóloga de la OPD, quien también fue testigo de la situación.

Tras recriminar al agresor por su comportamiento, la mujer fue golpeada en el estómago en varias ocasiones, lo que llevó a los uniformados a ingresar al domicilio con el permiso de la víctima y proceder a la detención del sujeto.

Las autoridades remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención formal del agresor ante el Juzgado de Violencia de Género.

El detenido fue trasladado a la Seccional 46°, donde quedó a disposición de la Justicia. La mujer, al presentar la denuncia, expresó que no es la primera vez que sufre agresiones, manifestando su temor por su vida y la de su nieta, y solicitando medidas de protección.

Las actuaciones complementarias del caso quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 46°, según lo dispuesto por el representante fiscal correspondiente.