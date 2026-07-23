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El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 24 de julio de 2026: día parcialmente nublado y menos frío

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes con cielo parcialmente nublado, una mínima de 9°C y una máxima de 21°C.

Hoy 23:57

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes 23 de julio una jornada fría en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 21°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día.

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De acuerdo con el organismo, la madrugada tendrá una temperatura de unos 11°C, mientras que por la mañana el termómetro descenderá hasta los 9°C, el valor más bajo de la jornada. Por la tarde se espera la máxima de 21°C y hacia la noche la temperatura rondará los 16°C.

En cuanto al viento, será leve a moderado, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, predominando del noreste durante toda la jornada.

Para los próximos días, el pronóstico indica un gradual ascenso de las temperaturas, con máximas que volverán a ubicarse por encima de los 20°C durante el fin de semana.

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