Tránsito de la Municipalidad informó que habrá colectivos gratuitos para participar de la Velada Popular de Gala

El servicio especial funcionará este viernes 24 por la noche para facilitar el traslado de los vecinos al centro de la ciudad y también el regreso a sus barrios tras los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero.

Hoy 23:22

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital informó que este viernes 24 se dispondrá un servicio gratuito de colectivos para quienes deseen asistir a la Velada Popular de Gala, organizada en el marco de la vigilia por el 473° aniversario de la ciudad de Santiago del Estero.

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El traslado sin costo estará disponible entre las 21 y las 23 horas y alcanzará a todas las líneas del transporte público de pasajeros, permitiendo que los vecinos puedan viajar desde los distintos barrios hacia el centro para participar de las celebraciones.

Asimismo, el organismo municipal indicó que, una vez finalizados los festejos de la medianoche, las empresas de transporte pondrán a disposición dos unidades por cada línea, que permanecerán apostadas entre las 0 y las 2 de la madrugada sobre avenida Belgrano, en la zona céntrica, para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares, también de manera gratuita.

En ese sentido, se precisó que los colectivos con destino a los sectores norte y oeste estarán ubicados sobre avenida Belgrano, entre Pellegrini y Jujuy. En tanto, las unidades que se dirijan hacia la zona sur permanecerán sobre avenida Belgrano, entre Alvarado y Sáenz Peña.