Defensa y Justicia y Aldosivi abrieron el Clausura con un empate en Varela

El Halcón y el Tiburón empataron 1 a 1 por el interzonal de la primera fecha en el Estadio Norberto Tito Tomaghello.

23/07/2026

Con realidades completamente diferentes, Defensa y Justicia y Aldosivi comenzaron su camino en el Torneo Clausura con un empate 1-1 en Florencio Varela. El Halcón buscaba recuperarse rápidamente de la dura goleada sufrida ante Racing por la Copa Argentina, mientras que el Tiburón llegó con la confianza en alza luego de dar el batacazo y eliminar a River.

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El conjunto visitante golpeó primero en un partido parejo y con mucha disputa en la mitad de la cancha. Un pelotazo encontró a Cordero, quien ganó de cabeza, armó una pared con Fernández y definió ante la salida de Borgogno para marcar el 1-0. El festejo, sin embargo, debió esperar: el VAR revisó la jugada y tres minutos después confirmó que el delantero estaba habilitado.

Defensa no tardó en reaccionar y encontró la igualdad con una verdadera joya de Barbona. Apenas inclinado hacia la derecha, el mediocampista ejecutó un tiro libre perfecto y clavó la pelota en el ángulo para establecer el 1-1.

El equipo de Vaccari terminó mejor la primera mitad, aunque no logró traducir ese dominio en otra ventaja. En el complemento, Aldosivi se adelantó algunos metros y buscó jugar más lejos de su arco. Con un Lucas Castro muy activo, pese a sus 37 años, el Tiburón logró manejar la pelota durante varios pasajes del encuentro.

Sin embargo, a ambos equipos les costó generar peligro en los últimos metros. La falta de claridad en la creación hizo que el partido perdiera intensidad con el correr de los minutos y las situaciones de gol prácticamente desaparecieran.

Finalmente, el empate terminó siendo un resultado que conformó a los dos. Aldosivi cerró una semana muy positiva, con el triunfo ante River y un punto conseguido como visitante en el debut del Clausura. Defensa y Justicia, por su parte, al menos pudo cortar la racha negativa y dejar atrás, parcialmente, el duro golpe sufrido en la Copa Argentina.