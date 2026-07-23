"Sentía que me iba a morir": el duro testimonio de la mujer que logró escapar de un intento de femicidio

La víctima, identificada con el nombre ficticio de Julia para resguardar su identidad, brindó un estremecedor testimonio a Noticiero 7 y relató cómo logró escapar luego de que su pareja la amenazara de muerte con un arma.

Hoy 23:23

Con la voz entrecortada y aún conmocionada por lo ocurrido, la mujer que denunció haber sido víctima de un intento de femicidio en una zona rural del departamento Loreto decidió romper el silencio y contar en Noticiero 7 cómo logró escapar de la vivienda donde, según afirmó, su pareja intentó matarla.

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La víctima relató que aquella noche todo parecía transcurrir con normalidad hasta que una discusión cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. Según explicó, su pareja revisó su teléfono celular, comenzó a reclamarle por mensajes y salidas anteriores y luego la agredió físicamente. "Empezó a reclamarme, decirme cosas, agredirme, me sostuvo fuerte en la cabeza, me apretó la cara con el codo y me lastimó el ojo. Me dijo: 'Hoy te voy a matar'", recordó.

El momento más dramático llegó cuando, según su testimonio, el hombre tomó un arma de fuego. "Lo vi sacar el arma de arriba del ropero y sentí que me moría", afirmó. Aprovechando que el agresor ingresó al baño, tomó una rápida decisión para salvar su vida. "Se me ocurrió abrir la ventana porque sabía que por la puerta no iba a poder salir. Salí por la ventana con mi ropa en la mano y corrí al monte", contó.

La mujer explicó que permaneció escondida mientras el acusado la buscaba con una linterna y luego corrió hasta llegar a una vivienda donde pidió ayuda. "Corrí por la calle hasta llegar a una casa y pedir auxilio. Me quedé solamente con el pantalón y las zapatillas", relató.

Aunque aseguró que durante los más de dos años de relación nunca había sufrido una agresión similar, sostuvo que esa noche sintió que su vida corría serio peligro. "Yo me sentí morir directamente. Lo sentí en su voz, lo sentí en su fuerza. Supe que él no estaba en sí y que era capaz de hacerlo", expresó.

Tras el episodio, radicó la denuncia y obtuvo una medida de restricción. Sin embargo, indicó que el acusado se presentó posteriormente en su domicilio para devolverle algunas pertenencias. "Él vino preguntándome qué había pasado porque decía que no se acordaba de nada", manifestó.

Finalmente, dejó en claro que no tiene intención de retomar la relación y que su única prioridad es recuperar la tranquilidad. "Para mí se terminó la vida entera con él. Tengo mis hijos, tengo mi vida y no voy a permitir que nadie haga algo así", sostuvo.

Mientras la investigación judicial continúa y el acusado permanece vinculado a la causa, la víctima reconoció que todavía vive con miedo y resumió el horror que atravesó con una frase que refleja el dramático momento que le tocó vivir: "Sentía que me iba a morir."