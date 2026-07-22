Boca se quedó corto, pero le ganó a O’Higgins en la ida por la Sudamericana

El elenco de Rodolfo Arruabarrena tuvo oportunidades para ganar por más, pero no fue preciso y tuvo que conformarse con el 1 a 0 en la Bombonera por los playoffs del certamen internacional. La vuelta se juega en Chile.

Hoy 23:59

Boca necesitaba una victoria y la consiguió. En el debut de Álvaro Montero y con el regreso de Leandro Paredes tras su participación en el Mundial, el Xeneize derrotó 1-0 a O’Higgins en la Bombonera y comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Sudamericana.

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El equipo de Rodolfo Arruabarrena no tuvo una actuación convincente y volvió a mostrar algunos problemas que ya habían aparecido en sus últimas presentaciones. Imprecisiones, desajustes en el retroceso y dificultades para generar peligro hicieron que el conjunto chileno tuviera algunas oportunidades durante el primer tiempo.

A los 20 minutos, Arnaldo Castillo bajó un centro de cabeza y dejó la pelota servida para Martín Sarrafiore, quien remató cruzado. Sin embargo, apareció Montero para desviar el disparo al córner. Una atajada que, en otro contexto, podría haber sido una más, pero que para un Boca necesitado de resultados y de respuestas en el arco significó un importante alivio.

El Xeneize no lograba encontrar profundidad. Merentiel aparecía desconectado, Villa todavía intenta adaptarse a un equipo que juega más tiempo en campo rival y los jóvenes que llegaron desde la Reserva no lograban marcar la diferencia. En el medio, Paredes también tuvo dificultades para contener los avances de un O’Higgins que encontraba espacios.

Pero cuando el primer tiempo parecía encaminarse hacia otra noche complicada, apareció la jerarquía del capitán. Paredes metió un exquisito pase entre líneas, al límite del fuera de juego, para encontrar a Miguel Merentiel, quien picó en el momento justo y definió por debajo del arquero Carabalí para poner el 1-0.

El complemento tuvo menos emociones y casi no hubo situaciones claras en las áreas. Boca nunca terminó de adueñarse del partido y, lejos de mostrar una versión sólida, volvió a dejar algunas dudas. La Bombonera, que todavía tiene fresco el golpe de la eliminación ante Universidad Católica, también pareció pesar en un equipo que aún necesita recuperar confianza.

La victoria, de todos modos, le permitió al conjunto de Arruabarrena respirar. Paredes jugó los 90 minutos y fue la figura, mientras que Montero transmitió seguridad en su debut. El resultado también le da tranquilidad al equipo para afrontar una serie que todavía está abierta.

Ahora, Boca deberá viajar a Rancagua para disputar la revancha ante O’Higgins. Allí tendrá que defender la ventaja y buscar la clasificación, con el desafío de mejorar su funcionamiento para evitar otro golpe y avanzar en la Copa Sudamericana.