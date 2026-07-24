Allanamiento en Makallé por violencia de género incauta arma de fuego

Un allanamiento en Makallé, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3, resultó en el secuestro de un revólver y más de 100 municiones en un caso de violencia de género.

Hoy 03:28

En un reciente allanamiento por violencia de género en Makallé, llevado a cabo por efectivos de la Comisaría local, se logró la incautación de un revólver calibre .38 Special.

Esta operación judicial se realizó por orden del Juzgado de Garantías N° 3 en el marco de una investigación por presuntas amenazas relacionadas con violencia de género.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del casco urbano de la localidad, bajo la supervisión de la ayudante fiscal que intervino en el caso.

Durante la diligencia, las fuerzas policiales no solo aseguraron el revólver, sino que también incautaron dos cajas de municiones del mismo calibre, sumando un total de 100 cartuchos y otras seis municiones sueltas.

Estos elementos fueron puestos a disposición de la Justicia para continuar con las investigaciones pertinentes y fortalecer el proceso judicial.

El resultado positivo de este operativo refuerza las acciones preventivas y de intervención judicial en casos de violencia de género, un tema de creciente preocupación en la sociedad actual.