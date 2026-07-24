Detención de expolicías en el caso del homicidio de un joven en Rosario

La detención de un ex policía y su hijo por el homicidio de un joven de 24 años en Rosario marca un avance significativo en la investigación de su desaparición ocurrida en enero.

Hoy 04:22

La investigación sobre la desaparición de Andrés Lisandro "Fido" Saavedra, un joven de 24 años que no fue visto desde finales de enero en Rosario, ha dado un giro decisivo con la detención de un policía retirado y su hijo, quien también fue parte de la Policía de Santa Fe.

Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esta acción forma parte de la causa que se inició para esclarecer el paradero de Saavedra, cuya desaparición se sitúa entre el 21 y el 25 de enero de este año.

Los allanamientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en calle Rivarola al 7400 y Garay al 5100, en la ciudad de Rosario. Las medidas fueron ejecutadas por la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, junto a efectivos de la Policía Federal Argentina.

Como resultado de estas operaciones, fueron arrestados un hombre, policía retirado, y su hijo, un ex integrante de la fuerza provincial que fue exonerado en 2023.

Durante la investigación, se secuestraron los teléfonos celulares de otro individuo, que forma parte del Servicio Penitenciario Federal, así como de una mujer, oficial de la Policía de Santa Fe que actualmente sirve en la Policía de Investigaciones (PDI).

Los allanamientos también contaron con la asistencia de canes especializados en búsqueda de personas, que inspeccionaron los inmuebles bajo la dirección de la fiscal. No obstante, los resultados de estas tareas fueron negativos y el cuerpo de Saavedra no ha sido encontrado.

Se ha programado una audiencia imputativa para el próximo martes. Desde el MPA, se ha indicado que existen medidas de prueba que se mantienen bajo reserva, y que otros aspectos de la investigación se darán a conocer durante esa audiencia.

Fuentes locales sugieren que la principal hipótesis de los investigadores es que Saavedra habría intentado robar en la vivienda de los detenidos y que posteriormente padre e hijo lo habrían buscado, lo que habría desencadenado el homicidio y la desaparición del cuerpo.