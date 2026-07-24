Hilaria Layme evacua su hogar tras sismos devastadores en Venezuela

La influencer Hilaria Layme transmitió en directo la evacuación de su hogar tras los sismos de magnitud 7.5 y 7.2 que afectaron a Venezuela.

Hoy 05:14

La reconocida creadora de contenido boliviana, Hilaria Layme, vivió momentos de terror al evacuar de emergencia su hogar debido a dos potentes terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron el territorio venezolano.

El alarmante suceso fue transmitido en vivo a través de sus redes sociales, donde Layme conectó de inmediato con la preocupación de sus millones de seguidores.

Junto a su pareja, el también tiktoker venezolano Anthony Goncalves, y su pequeño hijo, Layme fue sorprendida por el violento movimiento telúrico.

Durante el sismo, la creadora de contenido mantuvo activa la transmisión mientras descendía apresuradamente por las escaleras del edificio. Las imágenes reflejaron tanto la desesperación del momento como el instinto materno de Layme, quien llevaba a su bebé firmemente sujeto a su espalda.

“Casita por favor cuídate. Chau gente, cuídense mucho. Oren por mí, que se mejore Venezuela. Ahora están pasando muchas cosas en Venezuela”, expresó Layme con evidente nerviosismo mientras abandonaba su hogar.

A pesar del gran susto y la tensión vivida, los familiares de la pareja confirmaron que todos se encuentran sanos y salvos, lo que llevó tranquilidad a los seguidores que seguían la transmisión en tiempo real.

El video de la transmisión ha sido compartido ampliamente, mostrando la solidaridad de la comunidad en momentos de crisis.