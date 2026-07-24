Consejos prácticos para calentar tu hogar y ahorrar en calefacción

Calentar una habitación puede ser costoso, pero aplicando algunos consejos prácticos, se puede lograr un ambiente cálido sin afectar el presupuesto. En 2022, el costo de la energía aumentó un 15% en Argentina, lo que hace crucial buscar formas de calefacción más eficientes.

Hoy 06:13

Calentar una habitación sin gastar de más es un desafío que muchos enfrentan, especialmente en países como Argentina donde los inviernos pueden ser rigurosos. En 2022, los costos de energía aumentaron significativamente, haciendo que la búsqueda de soluciones eficientes sea más importante que nunca.

Una de las estrategias más efectivas es aislar adecuadamente la habitación. Esto incluye sellar grietas en ventanas y puertas, así como utilizar cortinas térmicas que retengan el calor. Un buen aislamiento puede reducir la necesidad de calefacción en un 30%.

Además, es recomendable usar calefactores de bajo consumo o estufas a gas que son más económicas en comparación con la electricidad. Estos dispositivos permiten calentar espacios específicos sin elevar la factura de luz de manera descontrolada.

La ubicación de los muebles también juega un papel crucial. Mantener los radiadores despejados y colocar los muebles alejados de las paredes exteriores ayuda a maximizar la difusión del calor. Esto asegura que el calor generado circule libremente por la habitación.

Otra alternativa a considerar es el uso de alfombras y tapices. Estos no solo aportan un toque estético, sino que también actúan como aislantes térmicos, manteniendo el calor en el suelo y evitando que se escape por la superficie fría.

Por último, no hay que subestimar el poder de la ventilación adecuada. Abrir las ventanas durante breves periodos al mediodía puede ayudar a calentar el ambiente con el sol, mientras que ventilar correctamente evita la acumulación de humedad que puede generar frío.