Crítica de "El sueño americano"

El cineasta francés Anthony Marciano dirige esta comedia dramática, inspirada en hechos reales, sobre dos jóvenes que anhelan convertirse en agentes de la NBA.

Hoy 06:48

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

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Hay en esta preciosa, y verídica, historia de una amistad, con el deporte (el baloncesto) de fondo, una curiosa relativización de ese sueño americano al cual hace referencia el título de la película. El triunfo económico y personal es lo de menos en el que vendría a ser el reverso neorrealista 'banlieu' de 'Jerry Maguire' (C. Crowe, 1996), siendo lo de más los lazos de solidaridad (esa empresa 'amiguetil' que habría enternecido al Frank Capra de 'Vive como quieras') y supervivencia en un mundo competitivo. Dos pachanguitas baloncestísticas en sendos parques públicos, el 'basket' en estado puro, emocionan más que los fastos de los 'drafts' de la NBA.

Y el film, sustentado en la química y el cariño que se profesan los dos protagonistas, se mueve mejor en la amable y optimista humanización del capitalismo deshumanizado, un poco como en 'La ley del mercado' (S. Brizé, 2015), y en la épica del esfuerzo, de la suerte y del no perder jamás la esperanza. No por nada los Knicks de Nueva York también han tardado 53 años en volver a ganar un título.

Para campeones del apretón de manos en la vida, los negocios y el deporte.