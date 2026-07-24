Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUL 2026 | 8º
X
País

El Gobierno nombró a Fernando Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

El periodista y productor de contenidos asumirá el 1° de agosto y estará a cargo de la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales.

Hoy 07:46

El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Nicolás Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, a través del Decreto 649/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats”, señala el texto oficial.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. De acuerdo con la normativa, Subirats quedará a cargo de la gestión operativa y de contenidos vinculada a los medios públicos nacionales.

La designación se da en el marco de una reorganización del área de comunicación del Gobierno, con el objetivo de fortalecer la estrategia oficial y optimizar el funcionamiento del sistema de medios estatales.

Quién es Fernando Nicolás Subirats

Subirats es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social. A lo largo de su trayectoria desarrolló tareas vinculadas con la radio, la televisión y los medios digitales, tanto en el ámbito público como en el privado.

Entre sus antecedentes profesionales, trabajó durante una década en Radio Mitre y posteriormente pasó por Radio Continental. También integró el diario El Cordillerano y participó en distintas producciones periodísticas.

Entre 2019 y 2025, formó parte de Alpha Media Group, donde ocupó cargos de responsabilidad en el área de contenidos y programación. Allí se desempeñó como gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y luego como gerente periodístico del grupo.

Desde ese rol, coordinó la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro y Splendid, además de la Agencia Noticias Argentinas.

La designación de Fernando Subirats comenzará a regir oficialmente el 1° de agosto de 2026, fecha en la que se incorporará formalmente a la estructura de la Presidencia de la Nación.

TEMAS Boletín Oficial Gobierno Nacional
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Sentía que me iba a morir": el duro testimonio de la mujer que logró escapar de un intento de femicidio
  2. 2. A la espera de su nuevo entrenador, Central Córdoba debuta en el Clausura ante Gimnasia en Mendoza
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 24 de julio de 2026: día parcialmente nublado y menos frío
  4. 4. Un hombre murió arrollado por un tren, fueron a avisarle a su pareja y la hallaron asesinada
  5. 5. En vivo: Franco Colapinto afronta las prácticas del Gran Premio de Hungría
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT