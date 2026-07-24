El Gobierno nombró a Fernando Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

El periodista y productor de contenidos asumirá el 1° de agosto y estará a cargo de la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales.

Hoy 07:46

El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Nicolás Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, a través del Decreto 649/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

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“Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats”, señala el texto oficial.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. De acuerdo con la normativa, Subirats quedará a cargo de la gestión operativa y de contenidos vinculada a los medios públicos nacionales.

La designación se da en el marco de una reorganización del área de comunicación del Gobierno, con el objetivo de fortalecer la estrategia oficial y optimizar el funcionamiento del sistema de medios estatales.

Quién es Fernando Nicolás Subirats

Subirats es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social. A lo largo de su trayectoria desarrolló tareas vinculadas con la radio, la televisión y los medios digitales, tanto en el ámbito público como en el privado.

Entre sus antecedentes profesionales, trabajó durante una década en Radio Mitre y posteriormente pasó por Radio Continental. También integró el diario El Cordillerano y participó en distintas producciones periodísticas.

Entre 2019 y 2025, formó parte de Alpha Media Group, donde ocupó cargos de responsabilidad en el área de contenidos y programación. Allí se desempeñó como gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y luego como gerente periodístico del grupo.

Desde ese rol, coordinó la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro y Splendid, además de la Agencia Noticias Argentinas.

La designación de Fernando Subirats comenzará a regir oficialmente el 1° de agosto de 2026, fecha en la que se incorporará formalmente a la estructura de la Presidencia de la Nación.