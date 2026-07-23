En vivo: Franco Colapinto afronta las prácticas del Gran Premio de Hungría

El piloto argentino disputará este fin de semana la undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Hungaroring. La actividad comenzará este viernes y finalizará el domingo con la carrera.

Hoy 07:35

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato 2026. El circuito elegido será el Hungaroring, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros, y tendrá nuevamente al argentino Franco Colapinto como uno de sus protagonistas.

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La actividad comenzará este viernes 24 de julio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La Práctica Libre 1 se llevará a cabo desde las 8.30, mientras que la Práctica Libre 2 comenzará a las 12, siempre en horario argentino. Cada sesión tendrá una duración de una hora.

El sábado será el turno de la última tanda de pruebas. La Práctica Libre 3 comenzará a las 7.30, mientras que la clasificación, que definirá la grilla de partida para la carrera, se disputará desde las 11.

Finalmente, el Gran Premio de Hungría se correrá el domingo 26 de julio desde las 10, en una nueva oportunidad para Colapinto, quien llega con buenas sensaciones después de sumar puntos en las últimas dos fechas del campeonato. El argentino finalizó noveno en el GP de Gran Bretaña y décimo en Bélgica.

Cómo está el campeonato de la Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli lidera el campeonato con 204 puntos luego de su victoria en el Gran Premio de Bélgica. El piloto de Mercedes aventaja por 45 unidades al británico Lewis Hamilton, de Ferrari, quien suma 159.

El top cinco lo completan George Russell, con 154 puntos; Charles Leclerc, con 126; y Lando Norris, con 103 unidades.

El cronograma del GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica Libre 1: 8.30.

8.30. Práctica Libre 2: 12.

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7.30.

7.30. Clasificación: 11.

Domingo 26 de julio