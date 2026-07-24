Milei viaja este viernes a Brasil para recibir una distinción y reunirse con Flavio Bolsonaro

El Presidente partirá rumbo a San Pablo, donde mañana será distinguido con la Orden de Ipiranga y participará de una actividad del Partido Liberal. La Justicia brasileña le impidió visitar al expresidente Jair Bolsonaro.
El presidente Javier Milei viajará este viernes a Brasil, donde desarrollará una agenda oficial en la ciudad de San Pablo y mantendrá un encuentro con dirigentes del Partido Liberal.
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El mandatario partirá por la noche en vuelo oficial junto a su comitiva. La actividad central de la visita se realizará el sábado en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo.
Allí, Milei será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica. Luego se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese estado brasileño.
Del acto también participará el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia correspondiente y ambos mandatarios dirigirán unas palabras.
Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.
La visita concluirá con el traslado de Milei y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.
Milei no podrá reunirse con Jair Bolsonaro
Aunque se evaluaba la posibilidad de un encuentro con Jair Bolsonaro, la reunión no podrá concretarse debido a las restricciones judiciales que pesan sobre el exmandatario brasileño.
El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las condiciones de la prisión domiciliaria de Bolsonaro y el juez Alexandre de Moraes desestimó un recurso presentado por su defensa para autorizar un encuentro con Milei.
De acuerdo con la resolución, durante un plazo de 30 días el expresidente solo podrá recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas. Además, las visitas con fines políticos permanecerán prohibidas.
Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado, acusado de impulsar un plan para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.