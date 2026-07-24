Pudo ser una tragedia: violentísimo choque entre un tren y un camión de carga

El accidente ocurrió en un paso a nivel de San Pedro de Guasayán. El impacto fue de gran magnitud, pero no dejó personas con heridas de consideración. Investigan si las barreras de señalización funcionaban correctamente.

Hoy 08:07

Un accidente ferroviario que pudo haber terminado en una tragedia ocurrió durante la noche del jueves en la localidad de San Pedro de Guasayán, cuando un tren impactó contra un camión en un paso a nivel.

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El choque se produjo cuando el conductor del vehículo de carga habría intentado atravesar las vías sin advertir la llegada de la formación ferroviaria. Al detectar la situación, el maquinista redujo la velocidad del tren con el objetivo de evitar la colisión, aunque la maniobra no alcanzó y finalmente se produjo el impacto.

La violencia del choque generó preocupación entre quienes llegaron al lugar, aunque de manera milagrosa no hubo que lamentar víctimas fatales ni personas con lesiones de gravedad. Tanto el tren como el camión sufrieron importantes daños materiales como consecuencia del impacto.

Uno de los puntos que será investigado es el funcionamiento de las barreras de señalización del paso ferroviario. Según trascendió, el sistema podría no haber estado operativo al momento del accidente, una situación que deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

Tras el episodio, efectivos policiales de Catamarca y Santiago del Estero trabajaron en el lugar para realizar las pericias y actuaciones necesarias con el objetivo de establecer cómo ocurrió el siniestro.

Aunque las circunstancias exactas todavía son materia de investigación, el desenlace evitó lo que pudo haber sido una tragedia de mayores dimensiones.